Польша получит расширенный доступ к объектам приватизации в Украине
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды между ФГИУ и PGNiG подписан договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации.
"Документ позволит компании PGNiG в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы с полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них", - пояснили в пресс служба.
В Офисе президента добавили, что начало сотрудничества ФГИУ с PGNiG должен дать сигнал инвесторам других стран, что Украина открыта к инвестициям.
Согласно сообщению пресс-службы PGNiG, подписанное соглашение может позволить компании участвовать в процессе приватизации объектов украинского энергетического сектора.
По словам Квецинского, возможно участие PGNiG в приватизации энергетического сектора Украины - это возможность укрепить сотрудничество между странами и совместно укрепить энергетическую безопасность в этой части Европы.
"Я убежден, что благодаря нашему опыту и компетенции мы могли бы стать ценным партнером для украинской стороны", - цитирует пресс служба слова Квецинського.
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