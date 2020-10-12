 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПольша получит расширенный доступ к объектам приватизации в Украине

Польша получит расширенный доступ к объектам приватизации в Украине


фото: president.gov.ua
Председатель фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и глава польской государственной компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) Ежи Квецинский подписали договор, который позволит PGNiG на условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды между ФГИУ и PGNiG подписан договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации.

"Документ позволит компании PGNiG в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы с полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них", - пояснили в пресс служба.

В Офисе президента добавили, что начало сотрудничества ФГИУ с PGNiG должен дать сигнал инвесторам других стран, что Украина открыта к инвестициям.

Согласно сообщению пресс-службы PGNiG, подписанное соглашение может позволить компании участвовать в процессе приватизации объектов украинского энергетического сектора.

По словам Квецинского, возможно участие PGNiG в приватизации энергетического сектора Украины - это возможность укрепить сотрудничество между странами и совместно укрепить энергетическую безопасность в этой части Европы.

"Я убежден, что благодаря нашему опыту и компетенции мы могли бы стать ценным партнером для украинской стороны", - цитирует пресс служба слова Квецинського.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать