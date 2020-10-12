Польша получит расширенный доступ к объектам приватизации в Украине

12 октября, 2020, 15:49

Председатель фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и глава польской государственной компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) Ежи Квецинский подписали договор, который позволит PGNiG на условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды между ФГИУ и PGNiG подписан договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации.

"Документ позволит компании PGNiG в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы с полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них", - пояснили в пресс служба.

В Офисе президента добавили, что начало сотрудничества ФГИУ с PGNiG должен дать сигнал инвесторам других стран, что Украина открыта к инвестициям.

Согласно сообщению пресс-службы PGNiG, подписанное соглашение может позволить компании участвовать в процессе приватизации объектов украинского энергетического сектора.

По словам Квецинского, возможно участие PGNiG в приватизации энергетического сектора Украины - это возможность укрепить сотрудничество между странами и совместно укрепить энергетическую безопасность в этой части Европы.

"Я убежден, что благодаря нашему опыту и компетенции мы могли бы стать ценным партнером для украинской стороны", - цитирует пресс служба слова Квецинського.

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