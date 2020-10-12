Осенние каникулы в школах Киева начнутся с 21 октября
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проимунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.
"Это единый механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан.
По его словам, необходимо, чтобы проимунизувались 60-80% населения.
"Это можно сделать с помощью встрече с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это наиболее целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
Он добавил, что Кабинет министров рекомендовал школам на всей территории страны начать каникулы с 15 октября, однако мэр Киева Виталий Кличко озвучил, что в столице каникулы начнется с 21 октября.
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