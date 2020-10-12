Он вообще английского не знает, - Лопес о Ломаченко

12 октября, 2020, 18:09

Американский боксер Теофимо Лопес считает, что украинец Василий Ломаченко не знает английского языка

Об этом сообщает BoxingScene.

Также американец признался, что пытается продвигать поединок.

"Я не пытаюсь залезть ему под кожу. Если мне это удастся - отлично. Я просто пытаюсь продвигать этот чертов поединок. Ломаченко много не говорит. Он вообще английского не знает. Скорее, это мой отец пытается выяснять отношения, потому что у него были столкновения с семьей Ломаченко", - сказал Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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