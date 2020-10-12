Он вообще английского не знает, - Лопес о Ломаченко
Об этом сообщает BoxingScene.
Также американец признался, что пытается продвигать поединок.
"Я не пытаюсь залезть ему под кожу. Если мне это удастся - отлично. Я просто пытаюсь продвигать этот чертов поединок. Ломаченко много не говорит. Он вообще английского не знает. Скорее, это мой отец пытается выяснять отношения, потому что у него были столкновения с семьей Ломаченко", - сказал Лопес.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 октября Ломаченко заявил, что он не обращает внимания на антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.
- Лопес признался, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга.
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