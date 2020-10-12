 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупированные Донбасс и Крым можно вернуть путем мирных соглашений с Путиным, - Зеленский

Оккупированные Донбасс и Крым можно вернуть путем мирных соглашений с Путиным, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным о возвращении Украине ее территорий, включая Крым

Об этом Зеленский заявил во время интервью для программы ВВС HARDtalk со Стивеном Сакуром в Великобритании.

В ответ на вопрос верит ли он в возможность возвращения оккупированных территорий путем договоренностей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президент заверил, что не теряет веры в мирное соглашение.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина продолжает идти по минскому направлению, но "надо, чтобы Минск был немного более гибким".

По словам президента Украины, закон об особом статусе Донбасса, о котором заявляет Путин, - это изменения в Конституцию согласно децентрализацией, "но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны".

Зеленский также исключил возможность выборов на оккупированном Донбассе к передаче Украине контроля над границей с Россией.

"Передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди", - сказал президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать