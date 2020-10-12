Оккупированные Донбасс и Крым можно вернуть путем мирных соглашений с Путиным, - Зеленский
Об этом Зеленский заявил во время интервью для программы ВВС HARDtalk со Стивеном Сакуром в Великобритании.
В ответ на вопрос верит ли он в возможность возвращения оккупированных территорий путем договоренностей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президент заверил, что не теряет веры в мирное соглашение.
"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что Украина продолжает идти по минскому направлению, но "надо, чтобы Минск был немного более гибким".
По словам президента Украины, закон об особом статусе Донбасса, о котором заявляет Путин, - это изменения в Конституцию согласно децентрализацией, "но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны".
Зеленский также исключил возможность выборов на оккупированном Донбассе к передаче Украине контроля над границей с Россией.
"Передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди", - сказал президент.
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