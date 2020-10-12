Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции ООС вблизи Авдеевки
12 октября, 2020, 18:36
12 октября оккупанты один раз нарушили перемирие
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Противник произвел несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.
Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни военными, поэтому ответный огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
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