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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли из гранатометов позиции ООС вблизи Авдеевки

Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции ООС вблизи Авдеевки

12 октября оккупанты один раз нарушили перемирие

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Противник произвел несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.
 
Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни военными, поэтому ответный огонь они не открывали.
 
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
 

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