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Espreso.tvОбществоОблил бензином и поджег зажигалкой дом на Подоле: полицейские задержали злоумышленника

Облил бензином и поджег зажигалкой дом на Подоле: полицейские задержали злоумышленника

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Воздвиженке

Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленник приобрел на заправке канистру с бензином, облил зажигательной жидкостью фасад здания и поджег зажигалкой. После совершенного он повредил кирпичом от мостовой еще две машины, которые стояли неподалеку.

"К столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестный поджег здание на улице Воздвиженской. По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа, спасатели и врачи", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела криминальной полиции Подольского управления полиции Максима Супруна, правоохранители провели первоочередные следственные действия, пообщались со свидетелями и очевидцами, а также пересмотрели видео с камер наблюдения, где и установили приметы злоумышленника.

"Мы установили приметы вероятного подозреваемого и сразу начали его поиски. Вскоре к нам от прохожих поступило сообщение о том, что неизвестный крушит машины неподалеку от места преступления. Наряд патрульной полиции задержал похожего по ориентировке человека, а при общении с нами он признался, что поджег дом. Сейчас мы устанавливаем мотивы его поступка ", - сообщил Супрун.

Так, задержанным оказался 31-летний уроженец Донецкой области. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту повреждения автомобилей начато уголовное производство по части первой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее сурового наказания предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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