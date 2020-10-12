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Espreso.tvОбществоНобелевского лауреата по экономике будил сономинант: комитет не смог связаться и сообщить тому о победе

Нобелевского лауреата по экономике будил сономинант: комитет не смог связаться и сообщить тому о победе

Нобелевский комитет не смог связаться с американским экономистом Полом Милгромом, когда тот спал у себя дома в Калифорнии. О победе ему сообщил коллега и сономинант Роберт Уилсон

Об этом сообщает пресс-служба Стэнфордского университета в Twitter, передает Hromadske.

Отмечается, что Нобелевский комитет не смог связаться с одним из номинантов премии по экономике - Полом Милгромом. Тот спал у себя дома ночью.

Чтобы разбудить Милгрома, его коллега и солауреат Роберт Уилсон вместе с женой среди ночи отправились к коллеге домой и стучали и звонили в дверь, пока тот не проснулся.

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"Пол! Это Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. С тобой попытались связаться, но ничего не получилось. Не было твоего номера", - сообщил своему коллеге Уилсон ночью.

  • Нобелевскую премию по медицине и физиологии в Швеции получили трое ученых из США, которые внесли решающий вклад в борьбу с гепатитом С.
  • Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым: Роджеру Пенроузу за исследование черных дыр и Райнгарду Генцелю и Андреа Гезу - за открытие "супермассивного компактного объекта" в центре Млечного пути.
  • Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудний за разработку метода редактирования генома.
  • Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала поэтесса из США Луиза Глюк.

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