Нобелевского лауреата по экономике будил сономинант: комитет не смог связаться и сообщить тому о победе

12 октября, 2020, 19:00

Нобелевский комитет не смог связаться с американским экономистом Полом Милгромом, когда тот спал у себя дома в Калифорнии. О победе ему сообщил коллега и сономинант Роберт Уилсон

Об этом сообщает пресс-служба Стэнфордского университета в Twitter, передает Hromadske.

Отмечается, что Нобелевский комитет не смог связаться с одним из номинантов премии по экономике - Полом Милгромом. Тот спал у себя дома ночью.

Чтобы разбудить Милгрома, его коллега и солауреат Роберт Уилсон вместе с женой среди ночи отправились к коллеге домой и стучали и звонили в дверь, пока тот не проснулся.

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The #NobelPrize committee could not reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night . pic.twitter.com/MvhxZcgutZ - Stanford University (@Stanford) October 12, 2020

"Пол! Это Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. С тобой попытались связаться, но ничего не получилось. Не было твоего номера", - сообщил своему коллеге Уилсон ночью.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии в Швеции получили трое ученых из США, которые внесли решающий вклад в борьбу с гепатитом С.

Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым: Роджеру Пенроузу за исследование черных дыр и Райнгарду Генцелю и Андреа Гезу - за открытие "супермассивного компактного объекта" в центре Млечного пути.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудний за разработку метода редактирования генома.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала поэтесса из США Луиза Глюк.

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