Нардеп "слуга" Богуцкая назвала однопартийца Качура "тупым сапогом" за защиту российских вакцин: тот подает в суд

12 октября, 2020, 12:51

12 октября нардеп "слуга" Александр Качура заявил, что судиться с Елизавету Богуцкой в суде

О решении подать иск на Однопартийница нардеп "слуга" Александр Качура написал в Facebook.

11 октября Елизавета Богуцкая обнародовала видео Качури на одном из телеканалов, где он защищал "российскую вакцину" от коронавируса.

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"Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником- Виктором Медведчуком. Его уже и рос ТВ цитирует, мол, мудрый такой политик в СН. Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации- это уже слишком. Это же надо вообще быть тупым сапогом, чтобы на украинцах будут тестировать российский медицинский полуфабрикат!" - написала Богуцкая.

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В то же время, Богуцкая отметила следующее:

"Самое интересное, что они порять всякую х ** нь в открытом эфире, а критиковать их они же просят в закрытых фракционных чатах, чтобы не выносить сор из избы:" Давайте поклянемся дружить и никогда не предавать друг друга "

Нардеп Качура среагировал на сообщение Богуцкой, заявив, что подает в суд.

Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.

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