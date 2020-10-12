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Espreso.tvМирНанес несколько ударов по голове: в Греции неизвестный напал на Саакашвили

Нанес несколько ударов по голове: в Греции неизвестный напал на Саакашвили


фото: reuters
В Греции неизвестный напал на бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ в Украине Михаила Саакашвили

Инцидент произошел возле кинотеатра в Афинах, где должна была состояться его встреча с представителями диаспоры в рамках предвыборной кампании.

Соответствующее видео опубликовали грузинские СМИ.

Как видно на опубликованном видео с места нападения, когда политика обступили его поклонницы, из толпы выскочил человек в капюшоне и несколько раз ударил Саакашвили рукой по голове.

Несмотря на это, Саакашвили все же провел свою встречу с избирателями.

  • Напомним, что партия Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах в Грузии, которые пройдут 31 октября.

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