На выборах в Сейм Литвы лидируют оппозиционные консерваторы

12 октября, 2020, 10:57

По предварительным итогам первого тура парламентских выборов в Литве почти четверть голосов набирает партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы"

Об этом сообщает DW .

По данным подсчета 85% бюллетеней, лидируют оппозиционные консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", эта политсила набирает 23,2% голосов избирателей. В властного Союза крестьян и "зеленых" Литвы пока 18,3%.

Далее следуют Партия труда с предыдущим результатом 10,5% и Социал-демократическая партия Литвы, в которой 9,7%.

Отмечается, что пятипроцентный барьер также преодолевают Партия свободы, впервые участвует в выборах, и оппозиционный Союз либералов. Литовская социал-демократическая партия труда, относится к действующей правительственной коалиции, пока не проходит этот рубеж - как и остальные 10 партий, допущенных к голосованию.

Результаты могут быть скорректированы после подсчета всех бюллетеней в крупных городах. Окончательные итоги первого тура должны объявить уже сегодня.

В литовском Сейме 141 депутат. Первый тур выборов определяет, кому достанутся 70 мест по партийным спискам. Второй тур в одномандатных округах пройдет 25 октября.

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