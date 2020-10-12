На Сумщине на месте преступления схватили мужчину и женщину, взорвавших банкомат ПриватБанка
12 октября, 2020, 18:00
Полиция задержала мужчину и женщину в Сумской области при попытке подрыва и ограбления банкомата
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"Грабители за две минуты проникли в помещение поликлиники и взорвали банкомат, но благодаря специальной системе защиты банкомата так и не смогли получить доступ к денежным средствам и были пойманы на месте преступления", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители устанавливают причастность пары к аналогичным преступлениям в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры