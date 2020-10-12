На Сумщине на месте преступления схватили мужчину и женщину, взорвавших банкомат ПриватБанка

12 октября, 2020, 18:00

Полиция задержала мужчину и женщину в Сумской области при попытке подрыва и ограбления банкомата

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Грабители за две минуты проникли в помещение поликлиники и взорвали банкомат, но благодаря специальной системе защиты банкомата так и не смогли получить доступ к денежным средствам и были пойманы на месте преступления", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители устанавливают причастность пары к аналогичным преступлениям в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.