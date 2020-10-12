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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине кандидат-"слуга" организовал бесплатное тестирование на COVID-19 ОПОРА обратилась в полицию по поводу возможного подкупа избирателей

На Харьковщине кандидат-"слуга" организовал бесплатное тестирование на COVID-19 ОПОРА обратилась в полицию по поводу возможного подкупа избирателей


фото: oporaua.org
Кандидат от "Слуги народа" на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус

Об этом сообщает агентство ОПОРА.

"В социальной сети Фейсбук на странице директора КНП "Дергачевская центральная районная больница", кандидата в депутаты Дергачевского городского совета от партии "Слуга народа" Дмитрия Дончака размещены объявления: "По инициативе и при поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича проводятся анализ крови ( ИФА-тест на коронавирус)", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что в объявлениях написано, что тесты будут делать в городе Дергачи, селе Цуповка, поселках Прудянка и Слатино.

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На размещенных в сети фотографиях изображены люди, которые сдают кровь для проведения ИФА-теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью "Слуга народа", выполненные в цветах партии.

"Кроме того, на фотографиях размещенных на Фейсбук странице "Ирина Позднякова" 7 октября 2020 года в селе Прудянка был изображен Константин Жидков на фоне агитационной надписи "Объединенная громада - единая команда. За Жидкова" на автобусе возле которого брали кровь на анализ", - отмечают в агентстве.

Также в сообщении говорится, что Жидков в своем комментарии к сообщению председателя Дергачевской РГА Владимира Усова в сети Facebook заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений и опубликовал квитанцию.

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Отмечается, что агентство обратилось в полицию для проверки указанных фактов о наличии в них признаков непрямого подкупа избирателей.

Фото: oporaua.org

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