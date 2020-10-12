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Espreso.tvОбществоМинюст планирует создать комиссию для пересмотра люстрационных списков, - заместитель министра

Минюст планирует создать комиссию для пересмотра люстрационных списков, - заместитель министра


фото: informator
По словам заместителя министра юстиции Валерии Коломиец, новым законопроектом о люстрации предполагается удаление люстрационных списков с публичного доступа

Об этом заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец в интервью " Украинским Новостям ".

Заместитель министра отметила, что Комиссия должна состоять из трех лиц, рекомендованных Кабмином, и трех представителей общественности, избранных на основе открытого отбора.

"Ведь всем прекрасно известно, что некоторые внесенные в реестр чиновники попали туда из-за того, что занимали определенные должности, а не потому, что взаимодействовали с властью президента Виктора Януковича и пытались захватить власть. Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он  каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу, люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу ", - сообщила она.

Предполагается, что комиссия в индивидуальном порядке рассматривать жалобы лиц, которые хотят попасть на определенную должность, но находятся в люстрационных списках.

"В реестре до тысячи человек - это те, кто проходили проверку в свое время, ведь хотели занимать определенные должности. А теперь давайте посчитаем людей, которые были уволены, сами уволились или по другим причинам не занимали никаких должностей на тот момент, и после 2015 года не стремились этого. учитывая то, как был прописан закон, технолог, занимается сельским хозяйством во Львовской области может подпадать под люстрацию. Логично, очень много людей, которых нет в реестре исключительно потому, что они понимают, что не смогут через закон занимать ту или иную должность, и не стремились это сделать. Поэтому цифру в реестре надо умножать примерно на четыре-пять ", - отметила Коломиец.

Министр добавила, что в будущем реестр люстрованих человек планируют исключить из публичного пространства.

Также Коломиец добавила, что законопроектом предлагается установить максимальный размер компенсации всем уволенным по люстрации с 2015 года в размере не более 200 тнеоблагаемых минимумов доходов граждан. Она отметила, что сейчас они могут претендовать на суммы в 1-2 млн грн.

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