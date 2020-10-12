Минэкономики предлагает упростить получение лицензии для производителей крафтового алкоголя

12 октября, 2020, 15:31

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает упростить получение лицензии для производителей крафтовых спиртных напитков

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Минэкономики поддержало инициативу производителей крафтовых спиртных напитков и предложило упростить процедуры получения ими разрешительных документов. Соответствующий проект закона размещен для общественного обсуждения на сайте министерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью законопроекта является создание условий для развития рынка спиртных напитков и дистиллятов сельскохозяйственного происхождения, а также стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в этой сфере.

Поэтому проектом закона предлагается отнести к малым производителям дистиллятов те предприятия, которые осуществляют их производство исключительно из собственного сырья, а объем реализации готовых напитков не превышает 10 тыс. декалитров в год. Также предлагается предоставить право предприятиям, которые получили лицензию на производство дистиллятов, осуществлять оптовую торговлю ими без получения дополнительной лицензии.

При этом предлагается установить требования к материально-технической базе малых производителей дистиллятов и контролю за соблюдением установленных требований, а также предусмотреть ответственность за превышение предельного объема реализации спиртных напитков, установленного для малых производителей дистиллятов.

"Принятие этого проекта закона позволит создать правовое поле для функционирования рынка дистиллятов и спиртных напитков с учетом европейских практик, будет способствовать детенизации и развитию малого предпринимательства в этой сфере, а также стимулировать переработку сельскохозяйственной продукции и создание добавленной стоимости в Украине", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минэкономики отметили, что на сегодняшний день условия и стоимость получения разрешительных документов одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших производителей, что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса.

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