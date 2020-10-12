МОН порекомендовало с 15 октября перейти на дистанционное обучение в заведениях высшего и профессионального образования

12 октября, 2020, 19:37

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации МОН рекомендовало ввести дистанционное обучение в заведениях высшего и профессионального образования с 15 октября по 15 ноября

Об этом говорится в письме МОН к руководителям заведений высших учебных, профессиональных перед высшими и профессионального (профессионально-технического) образования.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID-19), Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Также соискателям образования, проживающим в общежитиях рекомендуют временно выехать на период с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

"Организация выезда не может носить принудительного характера и должна учитывать максимально безопасные условия перемещения соискателей образования", - говорится в сообщении.

Так, студенты, выезжающие из общежитий в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года, должны быть освобождены от оплаты за проживание за этот период.

Нагаадемо, ранее временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что принудительно студентов из общежитий на время дистанционного обучения никто выселять не будет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb