Мэр Черкасс Бондаренко обжалует отклонение его иска против Зеленского о защите чести и достоинства

12 октября, 2020, 17:28

Защита мэра Черкасс Анатолия Бондаренко подаст апелляцию на решение Печерского райсуда Киева, который отказался удовлетворить иск к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом рассказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин в комментарии Hromadske

По его словам, Зеленский и его представители ни разу не явились в суд. Они, мол, утверждали, что Зеленский не имел в виду мэра Анатолия Бондаренко, говоря слово "бандит".

"К сожалению, суд первой инстанции принял сторону президента. Судья отметила, что бандитом в нашей стране можно называть любого, и это не оскорбление, а оценочное суждение, личное мнение человека, которое надо уважать", - отметил Цыпин.

Он добавил, что "впереди апелляция".

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что готовит в суд иск на президента Украины Владимира Зеленского за его заявления и будет требовать опровергнуть слова, что он бандит.

Напомним, 27 мая Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.

11 октября Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.