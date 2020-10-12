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Espreso.tvОбществоМэр Черкасс Бондаренко обжалует отклонение его иска против Зеленского о защите чести и достоинства

Мэр Черкасс Бондаренко обжалует отклонение его иска против Зеленского о защите чести и достоинства


фото: pravda.ua
Защита мэра Черкасс Анатолия Бондаренко подаст апелляцию на решение Печерского райсуда Киева, который отказался удовлетворить иск к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом рассказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин в комментарии Hromadske.

По его словам, Зеленский и его представители ни разу не явились в суд. Они, мол, утверждали, что Зеленский не имел в виду мэра Анатолия Бондаренко, говоря слово "бандит".

"К сожалению, суд первой инстанции принял сторону президента. Судья отметила, что бандитом в нашей стране можно называть любого, и это не оскорбление, а оценочное суждение, личное мнение человека, которое надо уважать", - отметил Цыпин.

Он добавил, что "впереди апелляция".

  • Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что готовит в суд иск на президента Украины Владимира Зеленского за его заявления и будет требовать опровергнуть слова, что он бандит.
  • Напомним, 27 мая Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.
  • 11 октября Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

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