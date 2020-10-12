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Espreso.tvСпортЛига наций: результаты всех матчей воскресенья

Лига наций: результаты всех матчей воскресенья


фото: Reuters
11 октября состоялись матчи 3-го тура группового раунда Лиги наций

Лига наций

3-й тур

11 октября

Группа А1

Босния и Герцеговина - Нидерланды 0: 0

Польша - Италия 0: 0

Группа А2

Англия - Бельгия 2: 1

Голы: Рашфорд, 39 (пен.), Маунт, 64 - Лукаку, 16

Исландия - Дания 0: 3

Голы: Сигурьонссон, 45 (авт.), Эриксен, 46, Сков, 61

Группа А3

Хорватия - Швеция 2: 1

Голы: Влашич, 32, Крамарич, 84 - Берг, 66

Франция - Португалия 0: 0

Группа B1

Норвегия - Румыния 4: 0

Голы: Холланд, 13, 64, 74, Серлот, 39

Северная Ирландия - Австрия 0: 1

Гол: Грегорич, 42

Группа B2

Израиль - Чехия 1: 2

Голы: Захави, 56 - Абу Ханна, 14 (авт.), Выдра, 48

Шотландия - Словакия 1: 0

Гол: Дайкс, 54

Группа B3

Россия - Турция 1: 1

Голы: Миранчук, 28 - Стамбул, 62

Сербия - Венгрия 0: 1

Гол: Кенов, 20

Группа B4

Ирландия - Уэльс 0: 0

Удаление: Макклин, 84 (Ирландия)

Финляндия - Болгария 2: 0

Голы: Тейлор, 52, Йенсен, 67

Группа С2

Армения - Грузия 2: 2

Голы: Байрамян, 6, Мхитарян, 88 (пен.) - Качарава, 46, Окриашвили, 74

Эстония - Северная Македония 3: 3

Голы: Саппинен, 33, 61, Лийвак, 76 (пен.) - куски, 3 (авт.), Пандев, 80, Зайков, 88

На 67-й минуте Трайковски (Македония) не реализовал пенальти

Группа С3

Греция - Молдова 2: 0

Голы: Бакасетас, 45 + 3 (пен.), Манталос, 51

Косово - Словения 0: 1

Гол: Вучкич, 22

Группа С4

Казахстан - Албания 0: 0

Литва - Беларусь 2: 2

Голы: Новиковас, 7, Лаукжемис, 75 - Лисакович, 59, Сачивко, 66

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