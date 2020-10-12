Лига наций: результаты всех матчей воскресенья
Лига наций
3-й тур
11 октября
Группа А1
Босния и Герцеговина - Нидерланды 0: 0
Польша - Италия 0: 0
Группа А2
Англия - Бельгия 2: 1
Голы: Рашфорд, 39 (пен.), Маунт, 64 - Лукаку, 16
Исландия - Дания 0: 3
Голы: Сигурьонссон, 45 (авт.), Эриксен, 46, Сков, 61
Группа А3
Хорватия - Швеция 2: 1
Голы: Влашич, 32, Крамарич, 84 - Берг, 66
Франция - Португалия 0: 0
Группа B1
Норвегия - Румыния 4: 0
Голы: Холланд, 13, 64, 74, Серлот, 39
Северная Ирландия - Австрия 0: 1
Гол: Грегорич, 42
Группа B2
Израиль - Чехия 1: 2
Голы: Захави, 56 - Абу Ханна, 14 (авт.), Выдра, 48
Шотландия - Словакия 1: 0
Гол: Дайкс, 54
Группа B3
Россия - Турция 1: 1
Голы: Миранчук, 28 - Стамбул, 62
Сербия - Венгрия 0: 1
Гол: Кенов, 20
Группа B4
Ирландия - Уэльс 0: 0
Удаление: Макклин, 84 (Ирландия)
Финляндия - Болгария 2: 0
Голы: Тейлор, 52, Йенсен, 67
Группа С2
Армения - Грузия 2: 2
Голы: Байрамян, 6, Мхитарян, 88 (пен.) - Качарава, 46, Окриашвили, 74
Эстония - Северная Македония 3: 3
Голы: Саппинен, 33, 61, Лийвак, 76 (пен.) - куски, 3 (авт.), Пандев, 80, Зайков, 88
На 67-й минуте Трайковски (Македония) не реализовал пенальти
Группа С3
Греция - Молдова 2: 0
Голы: Бакасетас, 45 + 3 (пен.), Манталос, 51
Косово - Словения 0: 1
Гол: Вучкич, 22
Группа С4
Казахстан - Албания 0: 0
Литва - Беларусь 2: 2
Голы: Новиковас, 7, Лаукжемис, 75 - Лисакович, 59, Сачивко, 66
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