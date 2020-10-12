Лучший теннисист Украины хотел бы попробовать себя в боксе
12 октября, 2020, 17:26
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что хотел бы попробовать себя в боксе
Об этом сообщает "Трибуна".
Первая ракетка Украины провел совместную тренировку с боксером Владиславом Сиренко и после этого заявил о желании попробовать себя в роли боксера.
"Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге, так что тренировки с таким профессионалом, как Владислав Сиренко, большая честь для меня", - сказал Стаховский.
Сергей Стаховский является единственным украинцем, который входит в топ-200 лучших теннисистов мира.
- 7 мая Стаховский раскритиковал боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика за съемки в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!".
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