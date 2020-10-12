Киев выделил 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, - Кличко

12 октября, 2020, 13:39

Столичные власти выделили из резервного фонда бюджета города 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков коммунальных медицинских учреждений

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Хочу сообщить, что на днях город дополнительно выделило из резервного фонда столицы почти 30 млн гривен. Это средства на закупку коммунальными медучреждениями средств индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба слова мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, за выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки.

Кличко также напомнил, что в конце марта город выделил более 260 млн грн из резервного фонда бюджета столицы на мероприятия по противодействию распространению коронавируса. Тогда за эти средства для больниц приобрели средства индивидуальной защиты, необходимое оборудование и лекарства. Отдельно город также выделяет деньги на ремонт систем снабжения кислорода в больницах и закупку кислородных концентраторов.

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