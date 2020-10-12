Курс валют: доллар продолжает дешеветь

12 октября, 2020, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 12 октября 2020 года на отметке 28,21 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 9 октября курс составлял 28,28 грн / $.

Официальный курс гривны к евро на 12 октября установлен на уровне 33,28 грн / евро. По состоянию на 9 октября курс составлял 33,27 грн / евро.

На наличном рынке 12 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,27, продают - по 28,34 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 28,80 грн / $, продажи - в пределах 28,32-29,90 грн / $.

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