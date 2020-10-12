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Espreso.tvОбществоКоронавирус: за сутки в Черновицкой области заболели 169 человек

Коронавирус: за сутки в Черновицкой области заболели 169 человек

В Черновицкой области в течение воскресенья зафиксировали 169 случаев инфицирования COVID-19

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук на своей странице в соцсети Facebook.

За последние сутки зафиксировано 169 новых случаев болезни (16488 в целом). 53 человека выздоровели за последние сутки (всего выздоровели 8834 человека с начала эпидемии).

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