Коронавирус: за сутки в Черновицкой области заболели 169 человек

12 октября, 2020, 07:53

В Черновицкой области в течение воскресенья зафиксировали 169 случаев инфицирования COVID-19

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук на своей странице в соцсети Facebook.

За последние сутки зафиксировано 169 новых случаев болезни (16488 в целом). 53 человека выздоровели за последние сутки (всего выздоровели 8834 человека с начала эпидемии).