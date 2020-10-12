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Espreso.tvОбществоКарантин: в Киеве закрыли четыре школы и два детсада из-за COVID-19

Карантин: в Киеве закрыли четыре школы и два детсада из-за COVID-19


фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыли четыре школы и два детсада

Об этом на брифинге сказал Киевский городской голова Виталий Кличко, передает "Укринформ".

"На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. К сожалению, растет количество классов, которые отправили в самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в целом 502 класса в 188 школах", - сказал Кличко.

Он отметил, что всего в Киеве больных коронавирусом школьников - 480, также болеют 359 педагогов.

По словам мэра, в детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 67 групп в 58 детсадах. Два садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 54%.

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