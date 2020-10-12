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Espreso.tvОперація об'єднаних силКачество российских беспилотников в зоне ООС резко снизилась после введения санкций против РФ, - разведка

Качество российских беспилотников в зоне ООС резко снизилась после введения санкций против РФ, - разведка


фото: mil.gov.ua
По словам представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, качество российских беспилотников после введения против РФ международных экономических санкций снизилась, ведь раньше комплектующие к ним были иностранными

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, по данным военной разведки, Россия использует на территории Украины почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ.

"С формированием 1-го и 2-го армейских корпусов оккупанты создали отдельные роты БПЛА в этих корпусах, а затем отдельные группы БПЛА в бригадах и полках", - говорится в сообщении.

Представитель военной разведки Украины также отметил резкое снижение качества российских беспилотников после введения против РФ международных экономических санкций.

По его словам, на БПЛА оккупантов, которые украинские военные сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства.

"После того, как иностранные комплектующие закончились, российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты собственного производства комплектующие, но их качество намного ниже того, которое имеют детали иностранного производства. Поэтому процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации затормозился", - отметил Скибицкий.

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