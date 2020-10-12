Госкомиссия поддержала рекомендации МОН об осенних каникулах в школах и дистанционном обучении в вузах
Об этом сообщает правительственный портал.
Комиссия также рекомендует школам после каникул перейти на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
Читайте также: Минобразования порекомендовало школам пойти на осенние каникулы с 15 по 30 октября
Также рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение.
Читайте также: МОН порекомендовало с 15 октября перейти на дистанционное обучение в учреждениях высшего и профессионального образования
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры