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Espreso.tvОбществоГоскомиссия поддержала рекомендации МОН об осенних каникулах в школах и дистанционном обучении в вузах

Госкомиссия поддержала рекомендации МОН об осенних каникулах в школах и дистанционном обучении в вузах


фото: vnz.univ.kiev.ua
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложение Министерства образования и науки об осенних каникулах с 15 по 30 октября

Об этом сообщает правительственный портал.

Комиссия также рекомендует школам после каникул перейти на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

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Также рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение.

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