Госкомиссия поддержала рекомендации МОН об осенних каникулах в школах и дистанционном обучении в вузах

12 октября, 2020, 21:40

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложение Министерства образования и науки об осенних каникулах с 15 по 30 октября

Об этом сообщает правительственный портал.

Комиссия также рекомендует школам после каникул перейти на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

Читайте также: Минобразования порекомендовало школам пойти на осенние каникулы с 15 по 30 октября

Также рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение.

Читайте также: МОН порекомендовало с 15 октября перейти на дистанционное обучение в учреждениях высшего и профессионального образования