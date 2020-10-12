Google планирует превратить YouTube на торговую площадку

12 октября, 2020, 13:05

Google тестирует возможность использования YouTube как торговой площадки

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, недавно Youtube начал предлагать авторам использовать его программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в видеороликах. Затем данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок Google.

По словам источников издания, целью является превращение множества видео на YouTube в широкий каталог товаров, которые зрители смогут просматривать и покупать напрямую. Компания также тестирует интеграцию с платформой электронной коммерции Shopify для продажи товаров через YouTube.

Представитель YouTube подтвердил изданию, что компания тестирует функции на ограниченном количестве товаров. Также отмечается, что авторы видеороликов будут контролировать отображение продуктов. При этом компания назвала это экспериментом и отказалась делиться подробностями.

В издании добавили, что этот шаг может потенциально превратить YouTube с рекламного гиганта у нового претендента в лидеры электронной коммерции как Amazon и Alibaba.

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