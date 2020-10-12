Глава Института национальной памяти Дробович анонсировал встречу с польским коллегой
Об этом глава Института национальной памяти Антон Дробович рассказал в комментарии "Укринформу".
Дробович отметил, что встреча с главой польского института нацпамяти Ярославом Шареком состоится в начале ноября в Варшаве.
"У нас в кулуарах (в рамках сегодняшней встречи президентов Украины и Польши, - ред.) были короткие переговоры, мы договорились о рабочей встрече в начале ноября в Варшаве", - отметил глава УИНП.
Читайте также: "Была реконструирована памятная плита": Зеленский вспомнил о мемориальной доске, с которой поляки убрали имена погибших и посвящение
По его словам, вопросами для обсуждения на этой встрече должны стать направления сотрудничества, в частности наиболее чувствительные темы по сохранению памяти, мемориализации, поисковые и эксгумационные работы, увековечение и восстановление мест захоронений, потенциальные публикации материалов форума историков предыдущих лет и тому подобное.
Читайте также: В Польше с разоренного памятника воинам УПА исчезла надпись "павшие за свободу Украины"
Дробович заверил, что "оптимистично настроен на диалог" с польским коллегой. "Для нас важно сейчас полное восстановление на горе Монастырь таблички, о которой говорил президент (Владимир Зеленский, - ред.). Президент в своем выступлении сказал, что ожидаем восстановления имен, и, я думаю, после этого вообще никаких проблем не будет, уже даже готов краткий список мест поисковых работ и эксгумации, которым взаимно поляки и украинцы обменялись для реализации на ближайшее время", - рассказал глава УИНП.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры