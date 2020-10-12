Глава Института национальной памяти Дробович анонсировал встречу с польским коллегой

12 октября, 2020, 15:36

По словам главы УИНП Антона Дробовича, во время визита польской делегации в Киев он договорился о встрече со своим коллегой, главой польского института нацпамяти Ярославом Шареком

Об этом глава Института национальной памяти Антон Дробович рассказал в комментарии "Укринформу".

Дробович отметил, что встреча с главой польского института нацпамяти Ярославом Шареком состоится в начале ноября в Варшаве.

"У нас в кулуарах (в рамках сегодняшней встречи президентов Украины и Польши, - ред.) были короткие переговоры, мы договорились о рабочей встрече в начале ноября в Варшаве", - отметил глава УИНП.

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По его словам, вопросами для обсуждения на этой встрече должны стать направления сотрудничества, в частности наиболее чувствительные темы по сохранению памяти, мемориализации, поисковые и эксгумационные работы, увековечение и восстановление мест захоронений, потенциальные публикации материалов форума историков предыдущих лет и тому подобное.

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Дробович заверил, что "оптимистично настроен на диалог" с польским коллегой. "Для нас важно сейчас полное восстановление на горе Монастырь таблички, о которой говорил президент (Владимир Зеленский, - ред.). Президент в своем выступлении сказал, что ожидаем восстановления имен, и, я думаю, после этого вообще никаких проблем не будет, уже даже готов краткий список мест поисковых работ и эксгумации, которым взаимно поляки и украинцы обменялись для реализации на ближайшее время", - рассказал глава УИНП.

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