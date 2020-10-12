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Espreso.tvОбществоФирсов вызвал Кличко на дебаты возле Дарницкой ТЭЦ

Фирсов вызвал Кличко на дебаты возле Дарницкой ТЭЦ


фото: ua-energy
Политик Егор Фирсов вызвал на дебаты мэра Киева Виталия Кличко

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я давно уже потерял надежду на то, что мэр Виталий Кличко когда услышит киевлян и даст ответы на вопросы, которые так волнуют всех нас. Виталий Владимирович неоднократно предлагали дебаты, но в политике он оказался совсем не таким храбрым бойцом, каким был на ринге, и предпочитал прятаться за дверью собственного кабинета от острых вопросов. Что ж, возможно хоть таким образом мне удастся вызвать мэра на честный и открытый диалог. Виталий Владимирович, если так вам привычнее - я готов встретиться с вами даже в ринге. Выходите на дебаты! Вы же не трус. Встретимся 19 октября в 12:00 возле проходной Дарницкой ТЭЦ. Или вам слабо? ", - написал Фирсов.

  • На 25 октября в Украине запланированы местные выборы.
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