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Espreso.tvМирЕС на год продлил санкции против россиян за нападение в Солсбери

ЕС на год продлил санкции против россиян за нападение в Солсбери


фото: reuters
Совет ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили до 16 октября 2021 года

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В санкционный список входят 9 человек - пять, связанные с химическими нападениями в Сирии, и четыре - с применением "Новичка" в Солсбери.

"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, режим санкций за применение химического оружия", - говорится в заявлении.

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