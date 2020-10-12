ЕС на год продлил санкции против россиян за нападение в Солсбери
12 октября, 2020, 11:58
Совет ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили до 16 октября 2021 года
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В санкционный список входят 9 человек - пять, связанные с химическими нападениями в Сирии, и четыре - с применением "Новичка" в Солсбери.
"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, режим санкций за применение химического оружия", - говорится в заявлении.
- Напомним, 5 марта 2018 года в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипаю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов .
- Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля. Великобритания нашла лабораторию , которая могла изготовить "Новичка", и назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они офицерами российской военной разведки . Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
- Путин заявил, что подозреваемые Британией Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими и за ними нет ничего криминального и призвал их людей выступить в эфире СМИ.
- В правительстве Британии назвали ложью сначала слова президента РФ, а затем и выступление обоих подозреваемых , которые на призыв Путина дали интервью российскому пропагандистскому каналу RT.
- Журналисты и активисты разоблачили настоящие фамилии "Петрова" и "Боширова" и факты их биографии .
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