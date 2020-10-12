ЕС на год продлил санкции против россиян за нападение в Солсбери

12 октября, 2020, 11:58

Совет ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили до 16 октября 2021 года

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В санкционный список входят 9 человек - пять, связанные с химическими нападениями в Сирии, и четыре - с применением "Новичка" в Солсбери.

"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, режим санкций за применение химического оружия", - говорится в заявлении.

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