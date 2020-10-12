Экс-судья Чаус обжаловал свой розыск в Интерполе, Украина продолжает его искать, - полиция
12 октября, 2020, 15:36
Интерпол прекратил международный розыск экс-судьи Николая Чауса после его обращения относительно обжалования розыска
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
17 января Чаус обратился в комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск) с ходатайством о прекращении розыска.
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На время рассмотрения обращения комиссия с 18 сентября временно приостановила доступ к информации о розыске Чауса.
"Украинские правоохранители не прекращали розыск экс-судьи Чауса", - говорится в сообщении.
- Во время Революции Достоинства судья Чаус выносил незаконные решения против участников Автомайдана.
- Позже он снимал с розыска предпринимателя Юрия Иванющенко и вел дело лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.
- "Погорел" Чаус на том, что получил взятку в размере $150 тыс. в деле о торговле димедролом. Деньги судья прятал у себя в авто, а также в литровой банке дома на огороде.
- 6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.
- В январе 2017 года Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в 3,7 млн грн.
- 2 марта 2017 года в Кишиневе суд арестовал Чауса на 15 суток в рамках дела о незаконном пересечении границы.
- 21 марта 2017 года Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса, которого подозревают во взяточничестве.
- По состоянию на 12 октября в базе Интерпола нельзя найти профайл судьи-беглеца.
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