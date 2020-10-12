Экс-судья Чаус обжаловал свой розыск в Интерполе, Украина продолжает его искать, - полиция

12 октября, 2020, 15:36

Интерпол прекратил международный розыск экс-судьи Николая Чауса после его обращения относительно обжалования розыска

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

17 января Чаус обратился в комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск) с ходатайством о прекращении розыска.

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На время рассмотрения обращения комиссия с 18 сентября временно приостановила доступ к информации о розыске Чауса.

"Украинские правоохранители не прекращали розыск экс-судьи Чауса", - говорится в сообщении.

Во время Революции Достоинства судья Чаус выносил незаконные решения против участников Автомайдана.

Позже он снимал с розыска предпринимателя Юрия Иванющенко и вел дело лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.

"Погорел" Чаус на том, что получил взятку в размере $150 тыс. в деле о торговле димедролом. Деньги судья прятал у себя в авто, а также в литровой банке дома на огороде.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.

В январе 2017 года Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в 3,7 млн грн.

2 марта 2017 года в Кишиневе суд арестовал Чауса на 15 суток в рамках дела о незаконном пересечении границы.

21 марта 2017 года Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса, которого подозревают во взяточничестве.

По состоянию на 12 октября в базе Интерпола нельзя найти профайл судьи-беглеца.