Экономист прогнозирует подорожание хлеба на 10-12%
Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Исходя из социального значения, которое имеет хлеб для украинцев, государство не позволит поднимать цену до такого уровня, как хотели бы хлебопеки. Я думаю, стоит ожидать максимальный объем повышения цены на хлеб в пределах 10-12%. Такое повышение не приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям и вмешательства государства в этот процесс ", - сказал Пендзин.
По его словам, объективные основы роста цен на хлеб - это рост стоимости зерна примерно на 15%, рост цен на масло и сахар, а также повышение минимальной зарплаты.
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