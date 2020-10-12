Экономист прогнозирует подорожание хлеба на 10-12%

12 октября, 2020, 11:44

В Украине в ближайшее время хлеб подорожает на 10-12%

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Исходя из социального значения, которое имеет хлеб для украинцев, государство не позволит поднимать цену до такого уровня, как хотели бы хлебопеки. Я думаю, стоит ожидать максимальный объем повышения цены на хлеб в пределах 10-12%. Такое повышение не приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям и вмешательства государства в этот процесс ", - сказал Пендзин.

По его словам, объективные основы роста цен на хлеб - это рост стоимости зерна примерно на 15%, рост цен на масло и сахар, а также повышение минимальной зарплаты.