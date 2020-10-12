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Espreso.tvЭкономикаЭкономист прогнозирует подорожание хлеба на 10-12%

Экономист прогнозирует подорожание хлеба на 10-12%


фото: kp40
В Украине в ближайшее время хлеб подорожает на 10-12%

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Исходя из социального значения, которое имеет хлеб для украинцев, государство не позволит поднимать цену до такого уровня, как хотели бы хлебопеки. Я думаю, стоит ожидать максимальный объем повышения цены на хлеб в пределах 10-12%. Такое повышение не приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям и вмешательства государства в этот процесс ", - сказал Пендзин.

По его словам, объективные основы роста цен на хлеб - это рост стоимости зерна примерно на 15%, рост цен на масло и сахар, а также повышение минимальной зарплаты.

  • В марте 2019 сообщалось о годовом росте цен на хлеб на 20%.
  • Весной супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости на время карантина.
  • Диетолог Елена Фус рассказала, сколько и какой хлеб надо есть , чтобы не вредить здоровью.

 

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