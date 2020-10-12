ЕБРР планирует предоставить 450 млн евро на реконструкцию Львовской кольцевой и дороги Киев-Одесса

12 октября, 2020, 09:57

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Укравтодору кредит в размере 450 млн евро на реконструкцию Львовской кольцевой и дороги Киев-Одесса

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕБРР.

Согласно сообщению, заем будет предоставляться тремя траншами. Первый транш в размере до 100 млн евро назначен на ремонт участка дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области. Второй транш на сумму до 160 млн евро планируется выделить на финансирование строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Третий транш на сумму до 190 млн Пьеро - на ремонт дороги М-05 в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Отмечается, что проект будет реализовывать Укравтодор. В его рамках ЕБРР также будет поддерживать усиление правовой и нормативной реформы, направленных на развитие конкурентоспособного и прозрачного сектора строительства и содержания дорог.

Общая стоимость проекту составляет более 1,1 млрд евро, из них 450 млн евро - кредит ЕБРР, 450 млн евро - кредит Европейского инвестиционного банка и 247 млн евро - средства "Укравтодора".

В сообщении также отмечается, что утверждение проекту планируется на 16 декабря 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb