Дистанционное обучение: студентов не будут выселять принудительно из общежитий, - Шкарлет
Об этом написал в своем Telegram -канале временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
"Уважаемые студенты! Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по циеи позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня является одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал Шкарлет.
Он выразил понимание того, что многие из студентов уже работает и им важно сохранить свое место работы.
"Есть среди вас и те, чей дом пока на" красной "карантинной территории, а также социально незащищенных категорий студентов", - отметил Шкарлет.
Глава министерства пояснил, что в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезде из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции