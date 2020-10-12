Дистанционное обучение: студентов не будут выселять принудительно из общежитий, - Шкарлет

Об этом написал в своем Telegram -канале временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Уважаемые студенты! Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по циеи позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня является одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал Шкарлет.

Он выразил понимание того, что многие из студентов уже работает и им важно сохранить свое место работы.

"Есть среди вас и те, чей дом пока на" красной "карантинной территории, а также социально незащищенных категорий студентов", - отметил Шкарлет.

Глава министерства пояснил, что в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезде из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).

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