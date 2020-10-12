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Espreso.tvМирДвух оппозиционеров выпустили из следственного изолятора КГБ Беларуси

Двух оппозиционеров выпустили из следственного изолятора КГБ Беларуси


фото: Cкрін з ефіру білоруського телебачення
Из следственного изолятора КГБ Беларуси выпустили двух оппозиционеров - бизнесмена Юрия Воскресенского и директора минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича

Об этом сообщает TUT.by.

Воскресенский заявил, что ему поручили готовить предложения с поправками в Конституцию и описать подходы к освобождению лиц.

Рабцевич сообщил, что собирается продолжать заниматься бизнесом. Их обоих отпустили под домашний арест.

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