Двух оппозиционеров выпустили из следственного изолятора КГБ Беларуси

12 октября, 2020, 07:37

Из следственного изолятора КГБ Беларуси выпустили двух оппозиционеров - бизнесмена Юрия Воскресенского и директора минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича

Об этом сообщает TUT.by.

Воскресенский заявил, что ему поручили готовить предложения с поправками в Конституцию и описать подходы к освобождению лиц.

Рабцевич сообщил, что собирается продолжать заниматься бизнесом. Их обоих отпустили под домашний арест.

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