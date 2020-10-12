Двух оппозиционеров выпустили из следственного изолятора КГБ Беларуси
12 октября, 2020, 07:37
Из следственного изолятора КГБ Беларуси выпустили двух оппозиционеров - бизнесмена Юрия Воскресенского и директора минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича
Об этом сообщает TUT.by.
Воскресенский заявил, что ему поручили готовить предложения с поправками в Конституцию и описать подходы к освобождению лиц.
Рабцевич сообщил, что собирается продолжать заниматься бизнесом. Их обоих отпустили под домашний арест.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- 10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор Комитета госбезопасности и встретился с некоторыми задержанными представителями оппозиции.
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры