COVID-19 в МВД: за предыдущие сутки обнаружили 306 новых случаев
12 октября, 2020, 17:59
По состоянию на 12 октября зафиксировано 7 840 случаев коронавируса среди правоохранителей
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, по состоянию на 12 октября, зарегистрировано за минувшие сутки 306 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди правоохранителей.
Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Запорожской, Волынской областях и в Киеве.
Отмечается, что всего с начала пандемии зафиксировано 7 840 правоохранителей, страдающих COVID-19, 6 997 человек выздоровели, 18 - умерли.
Так, за минувшую неделю на коронавирус заболело 1 612 сотрудников МВД, за выходные дни зафиксировано 407 новых случаев.
- Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 4 420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса.
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