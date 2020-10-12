COVID-19 в МВД: за предыдущие сутки обнаружили 306 новых случаев

12 октября, 2020, 17:59

По состоянию на 12 октября зафиксировано 7 840 случаев коронавируса среди правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, по состоянию на 12 октября, зарегистрировано за минувшие сутки 306 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди правоохранителей.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Запорожской, Волынской областях и в Киеве.

Отмечается, что всего с начала пандемии зафиксировано 7 840 правоохранителей, страдающих COVID-19, 6 997 человек выздоровели, 18 - умерли.

Так, за минувшую неделю на коронавирус заболело 1 612 сотрудников МВД, за выходные дни зафиксировано 407 новых случаев.

Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 4 420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса.

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