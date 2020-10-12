Боррель заявил, что отношения между РФ и Евросоюзом зависят от выполнения Минских соглашений
12 октября, 2020, 19:43
Европейский Союз рассматривает полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие для изменений в отношениях между ЕС и Россией
Об этом во время пресс-конференции заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает Укринформ.
"Мы настаиваем на полной имплементации Минских соглашений. Мы считаем это ключевым условием для любых фундаментальных изменений в отношениях между ЕС и Россией. Мы также стремимся повысить поддержку гражданского общества в России, правозащитников и будем продолжать строить мосты между нашими народами", - сказал боррелий.
- Совет ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили до 16 октября 2021 года.
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