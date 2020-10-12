 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБоррель заявил, что отношения между РФ и Евросоюзом зависят от выполнения Минских соглашений

Боррель заявил, что отношения между РФ и Евросоюзом зависят от выполнения Минских соглашений

Европейский Союз рассматривает полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие для изменений в отношениях между ЕС и Россией

Об этом во время пресс-конференции заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Мы настаиваем на полной имплементации Минских соглашений. Мы считаем это ключевым условием для любых фундаментальных изменений в отношениях между ЕС и Россией. Мы также стремимся повысить поддержку гражданского общества в России, правозащитников и будем продолжать строить мосты между нашими народами", - сказал боррелий.

  • Совет ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили до 16 октября 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать