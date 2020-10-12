Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию, - Геращенко

12 октября, 2020, 13:21

12 октября врачи Владимира Балуха сообщили, что его состояние улучшилось

О состоянии Владимира Балуха нардеп от фракции "ЕС" Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха:" Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью что с ним, что с ним произошло, где он находится ", - сообщила политик.

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"Посещать Володю пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID, потому что для него это очень опасно", - добавила Геращенко.

5 октября стало известно, что экс-политузник Кремля Владимир Балух, на которого напали 7 сентября, пришел в сознание и старался говорить .

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