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Espreso.tvМирАзербайджан открыл уголовное дело против российского пропагандиста

Азербайджан открыл уголовное дело против российского пропагандиста


фото: genprosecutor.gov.az
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против кремлевского пропагандиста Семена Пегова

Об этом в понедельник, 12 октября, заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, Пегова, который находится сейчас в Нагорному Карабахе, обвиняют в призывах к терроризму и незаконном пересечении азербайджанской границы, в связи с чем ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Также отмечается, что Генпрокуратура уже направила РФ запрос о "правовой помощи" для привлечения россиянина к уголовной ответственности.

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