Азербайджан открыл уголовное дело против российского пропагандиста
12 октября, 2020, 17:41
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против кремлевского пропагандиста Семена Пегова
Об этом в понедельник, 12 октября, заявили в пресс-службе ведомства.
Как сообщается, Пегова, который находится сейчас в Нагорному Карабахе, обвиняют в призывах к терроризму и незаконном пересечении азербайджанской границы, в связи с чем ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Также отмечается, что Генпрокуратура уже направила РФ запрос о "правовой помощи" для привлечения россиянина к уголовной ответственности.
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