Астрономы зафиксировали взрыв звезды, которую поглощает черная дыра

12 октября, 2020, 16:37

Группа международных астрономов сделали фотографию взрыва звезды, которую поглощает черная дыра во Вселенной

Об этом сообщает EurekAlert , передает Укринформ.

Сам взрыв произошел в 215 млн световых лет от Земли и был сразу зафиксирован несколькими телескопами, среди которых Very Large Telescope от Европейской южной обсерватории.

Астрономы наблюдали за взрывом AT2019qiz в течение полугода, в то время как он становился все ярче перед тем, как погаснуть.

"Когда черная дыра поглощает звезду, она может запустить мощный взрыв материала, препятствующего нашим наблюдением. Он (взрыв, - ред.) происходит потому, что выделяется энергия, которая образуется когда черная дыра поглощает звездный материал и вытесняет звездные обломки наружу", - сообщила ученый Саманта Оатс из Бирмингемского университета в Великобритании.

Отмечается, что звезда, которую "ела" черная дыра, имела массу почти равную массе нашего Солнца.

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