 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАстрономы зафиксировали взрыв звезды, которую поглощает черная дыра

Астрономы зафиксировали взрыв звезды, которую поглощает черная дыра

Группа международных астрономов сделали фотографию взрыва звезды, которую поглощает черная дыра во Вселенной

Об этом сообщает EurekAlert , передает Укринформ.

Сам взрыв произошел в 215 млн световых лет от Земли и был сразу зафиксирован несколькими телескопами, среди которых Very Large Telescope от Европейской южной обсерватории.

Астрономы наблюдали за взрывом AT2019qiz в течение полугода, в то время как он становился все ярче перед тем, как погаснуть.

"Когда черная дыра поглощает звезду, она может запустить мощный взрыв материала, препятствующего нашим наблюдением. Он (взрыв, - ред.) происходит потому, что выделяется энергия, которая образуется когда черная дыра поглощает звездный материал и вытесняет звездные обломки наружу", - сообщила ученый Саманта Оатс из Бирмингемского университета в Великобритании.

Отмечается, что звезда, которую "ела" черная дыра, имела массу почти равную массе нашего Солнца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать