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Espreso.tvЭкономикаАмериканский бизнесмен Хохштайн уволился из наблюдательного совета Нафтогаза

Американский бизнесмен Хохштайн уволился из наблюдательного совета Нафтогаза


фото: lb.ua
Американский бизнесмен Амос Хохштайн уволился из наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"НАК" Нафтогаз Украины "получила официальное уведомление от члена Наблюдательного совета г Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете компании", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, среди причин своего решения оставить наблюдательный совет Хохштайн назвал усиление противодействия процесса реформирования рынка газа и процессам трансформации Нафтогаза в независимую эффективную компанию. Хохштайн также призвал правительство продолжить курс на обеспечение независимости в наблюдательных советах в Украине для предотвращения возвращению коррупционных схем.

В пресс-служба также отметили, что Хохштайн работал в наблюдательном совете Нафтогаза с 2017 года.

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