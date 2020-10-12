Американский бизнесмен Хохштайн уволился из наблюдательного совета Нафтогаза
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"НАК" Нафтогаз Украины "получила официальное уведомление от члена Наблюдательного совета г Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете компании", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, среди причин своего решения оставить наблюдательный совет Хохштайн назвал усиление противодействия процесса реформирования рынка газа и процессам трансформации Нафтогаза в независимую эффективную компанию. Хохштайн также призвал правительство продолжить курс на обеспечение независимости в наблюдательных советах в Украине для предотвращения возвращению коррупционных схем.
В пресс-служба также отметили, что Хохштайн работал в наблюдательном совете Нафтогаза с 2017 года.
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