Водитель Suzuki устроил тройное ДТП на столичной Оболони: двое пострадавших, один автомобиль загорелся

11 октября, 2020, 11:15

В Оболонском районе города Киева в воскресенье, 11 октября 2020 года, в результате столкновения трех авто пострадали два человека, один автомобиль загорелся

Подробности передают ВартовіЕспресо.

По предварительным данным, автомобиль Suzuki, двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не пропустил BMW, который двигался по главной дороге. После столкновения BMW отрикошетил в припаркованный автомобиль "Скорой помощи", а Suzuki загорелся.

Оба водителя госпитализированы.

В скорой персонала и пациентов не было.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Видео столкновения смотрите ЗДЕСЬ .

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