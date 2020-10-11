В Таджикистане - выборы президента по-лукашенковски. Рахмон выдвигается в пятый раз, оппозиция не допущена или бойкотирует
Избирательные участки, расположенные на территории Таджикистана, будут работать до 20:00, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
ЦКВР зарегистрировала кандидатами представителей пяти из семи действующих партий. Нынешний президент республики Эмомали Рахмон, который занимает эту должность с ноября 1994 года, выдвинут кандидатом на пост президента возглавляемой им Народно-демократической партией Таджикистана, а также Федерацией независимых профсоюзов и Союзом молодежи республики.
Кандидатами на пост президента также зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии, Абдухалим Гафорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партии.
Председателю оппозиционной Демократической партии Саидджафару Усмонзоде было отказано в регистрации, поскольку ему не удалось собрать необходимого для этого количества подписей избирателей.
Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.
По данным ЦКВР, право голоса имеют 4 943 289 избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки явились более 50% избирателей.
Контролировать ход голосования будут более 145 наблюдателей от различных международных организаций. Выборы будут освещать более 267 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.
Предварительные результаты выборов президента Республики Таджикистан будут объявлены в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные результаты - не позднее чем через две недели после окончания выборов.
Справка
Политические эксперты называют президентские выборы в Таджикистане "выборами по-лукашенковски".
Дело в том, что 68-летний Рахмон, как и несменяемый с 1994 года правитель Беларуси Александр Лукашенко, тоже имеет "законную" (с формальной точки зрения) возможность постоянно выставлять свою кандидатуру на президентские выборы. И тоже с 1994-го якобы честно на них постоянно побеждать.
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