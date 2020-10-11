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Espreso.tvОбществоВ Польше из изувеченного памятника воинам УПА исчезла надпись "павшие за свободу Украины"

В Польше из изувеченного памятника воинам УПА исчезла надпись "павшие за свободу Украины"


фото: facebook
В Польше восстановили памятник на могиле воинов УПА, но убрали фамилии повстанцев и надпись "павшие за свободу Украины"

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в facebook.

"Пять лет назад в Польше вандалы разрушили памятник на могиле воинов УПА на горе Монастырь. Это был один из 19 (!) актов уничтожений украинских мест памяти на польской территории за 2014-2019 годы.", - напомнил Вятрович.

Он напомнил, что особенность этого памятника - то, что он защищен межгосударственным соглашением Украины и Польши, поэтому он должен быть восстановлен немедленно.

"Но этого не произошло, потому что нынешняя польская власть не готова была восстановить памятник погибшим украинским повстанцам. Несмотря на обещания о перезагрузке отношений с Украиной после смены здесь власти в 2019 году", - отметил Вятрович.

Он подчеркнул, что накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину на могиле появился памятник. Но не восстановленный, а новый, несогласованный с украинской стороной.

"Восстановители" потеряли списки похороненных повстанцев, не удосужились воспроизвести надпись "павшие за свободу Украины". И теперь этот грубый шаг, который является нарушением соглашения между Украиной и Польшей, будет представлять как шаг на встречу. Украинская власть может сделать вид, что не заметила пренебрежения и говорить о нормализации отношений. Хотя должна была бы вспомнить о достоинстве и то, что настоящие партнерские отношения строятся только на взаимном уважении ", - написал Вятрович.

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