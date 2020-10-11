В оккупированном Крыму пересох самый большой водопад Учан-Су

11 октября, 2020, 11:56

На территории захваченного РФ украинского Крымского полуострова совсем нет воды в знаменитом водопаде Учан-Су, самом высоком в Украине

Подтверждение тому обнародовано на YouTube, передает Еспресо.TV.

На видео видна сухая каменная скала, которая ранее была визитной карточкой полуострова, и тысячи туристов ехали в окрестности Ялты, чтобы полюбоваться потоком воды, который падает с высоты 98,5 м.

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Учан-Су расположен на одноименной реке на высоте 390 м над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри, западнее Ялты. Учан-Су является самым большим и самым высоким водопадом Крымского полуострова. В переводе с крымскотатарского языка Учан-Су означает "Летящая вода".

Водопад иногда может почти полностью пересыхать во время большой жары летом, но с наступлением осеннего сезона дождей вода в нем снова появляется.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность подачи пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым в случае "гуманитарной катастрофы" на полуострове.

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