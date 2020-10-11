В оккупированном Крыму пересох самый большой водопад Учан-Су
Подтверждение тому обнародовано на YouTube, передает Еспресо.TV.
На видео видна сухая каменная скала, которая ранее была визитной карточкой полуострова, и тысячи туристов ехали в окрестности Ялты, чтобы полюбоваться потоком воды, который падает с высоты 98,5 м.
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Учан-Су расположен на одноименной реке на высоте 390 м над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри, западнее Ялты. Учан-Су является самым большим и самым высоким водопадом Крымского полуострова. В переводе с крымскотатарского языка Учан-Су означает "Летящая вода".
Водопад иногда может почти полностью пересыхать во время большой жары летом, но с наступлением осеннего сезона дождей вода в нем снова появляется.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность подачи пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым в случае "гуманитарной катастрофы" на полуострове.
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