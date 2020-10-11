 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму пересох самый большой водопад Учан-Су

В оккупированном Крыму пересох самый большой водопад Учан-Су

На территории захваченного РФ украинского Крымского полуострова совсем нет воды в знаменитом водопаде Учан-Су, самом высоком в Украине

Подтверждение тому обнародовано на YouTube, передает Еспресо.TV.

На видео видна сухая каменная скала, которая ранее была визитной карточкой полуострова, и тысячи туристов ехали в окрестности Ялты, чтобы полюбоваться потоком воды, который падает с высоты 98,5 м.

Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика

Учан-Су расположен на одноименной реке на высоте 390 м над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри, западнее Ялты. Учан-Су является самым большим и самым высоким водопадом Крымского полуострова. В переводе с крымскотатарского языка Учан-Су означает "Летящая вода".

Водопад иногда может почти полностью пересыхать во время большой жары летом, но с наступлением осеннего сезона дождей вода в нем снова появляется.

 

  • Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность подачи пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым в случае "гуманитарной катастрофы" на полуострове.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2020 воскресенье

10 октября, 2020 суббота

больше новостей

11 октября, 2020 воскресенье

10 октября, 2020 суббота

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать