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Espreso.tvОбществоВ ЦИК посоветовали не идти на избирательные участки с паспортом в приложении "Дия"

В ЦИК посоветовали не идти на избирательные участки с паспортом в приложении "Дия"


фото: Укрінформ
Центральная избирательная комиссия призвала украинцев не пользоваться во время голосования на местных выборах паспортом в приложении "Дия"

Об этом секретарь ЦИК Елена Гатауллина сообщила в facebook.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия не рекомендует использовать приложение "Дия" во время голосования на местных выборах 25 октября.

"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книги или ID-карты", - написала Гатауллина.

Она подчеркнула, что предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дия" можно будет только при условии наличия в участковой избирательной комиссии (УИК) технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, однако сейчас таких устройств нет.

Гатауллина добавила, что избирателям необходимо будет снимать маски для того, чтобы члены УИК могли установить их личность прежде, чем выдавать бюллетени.

Она уточнила, что при проверке паспорта страницу с местом регистрации проверять не нужно, а отсутствие в паспорте, вклеенного в 25 или 45 лет, фото не является основанием для невыдачи бюллетеня.

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