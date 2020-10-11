В центре Киева молодые люди на авто с азербайджанскими флагами устроили стрельбу

11 октября, 2020, 22:34

В центре столицы иностранные граждане устроили стрельбу во время автопробега с азербайджанскими и турецкими флагами

Об инциденте с участием иностранных граждан сообщает полиция Киева.

11 октября около 17 часов в столичной полиции поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы. На вызов сразу отреагировали правоохранители и колонна автомобилей была остановлена в соседнем районе столицы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции.

По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Сейчас правоохранители на месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы. В результате происшествия никто не пострадал. 6 автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы. В автомобилях находилось 14 человек - все они граждане другого государства. Правоохранители проводят осмотр транспортных средств и отбирают объяснения у всех участников.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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