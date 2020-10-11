Увеличение штрафов и дистанционное обучение в вузах: Зеленский поручил усилить карантин

11 октября, 2020, 16:42

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в facebook.

По его словам, Владимир Зеленский во время совещания дал ряд поручений для борьбы с пандемией.

В частности, было принято решение: временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение; осенние каникулы в школах должны начаться до 15 октября; в "красных" и "оранжевых" зонах ввести ограничения работы заведений общественного питания, ресторанов, клубов - с 22:00 заведения должны будут закрываться.

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Для работы в инфекционных отделениях будут привлечены интерны и студенты старших курсов медицинских вузов.

Министерство здравоохранения увеличит количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. в сутки. Для этого правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн грн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.

Также президент поручил МЗ увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений от коронавируса.

Президент поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными COVID-19 подачей кислорода.

Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Так, предпринимателей, учреждения и организации, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без масок, могут начать штрафовать. Предполагается, что штраф будет увеличен до 3400-5100 гривен.

Напомним, 10 октября в. и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что считает необходимым, чтобы в течение ближайших двух недель школьники учились дистанционно .

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