Тихановский попросил Светлану действовать "жестче"

11 октября, 2020, 14:40

Стало известно, о чем Светлана Тихановская впервые за четыре месяца разговаривала по телефону со своим мужем, не допущенным к президентским выборам популярным белорусским видеоблоггером, главой движения "Страна для жизни", а ныне политзаключенным Сергеем Тихановским

Подробности со ссылкой на минское издание Наша нива рассказывает Еспресо.TV .

"Делаем все возможное, чтобы вы все вышли", - сказала Светлана Тихановская своему мужу в телефонном разговоре, который неожиданно позволили Сергею Тихановскому в субботу, 10 октября 2020, то есть в тот же день, когда Лукашенко встретился с группой политических заключенных в СИЗО КГБ.

"Надо как-то жестче быть", - посоветовал Сергей Тихоновский жене в конце отрывка из разговора, опубликованного Тихоновской.

"Жестче? Я переживаю просто за всех, кто там в тюрьме находится. Знаешь, жестче быть ... Но чтобы вас это все не отразилось. Ну, значит будем жестче", - ответила она мужу.

При этом она спросила, согласится ли власть уже его выпустить из заключения, однако Сергей не дал утвердительного ответа.

Также разговор свидетельствует, что Тихановский следит за политической деятельностью жены, которую, в отличие от Лукашенко, страны Запада признают законно избранным лидером Беларуси. В частности, ему известно, что Светлана Тихоновская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Похоже, Тихановский, а также Колесникова, Северинец и Статкевич не присутствовали на 4,5-часовой встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. По крайней мере, их лиц не видно на тех фрагментах видео и фотографий, которые обнародовали государственные СМИ", - отмечает "Наша нива".

Сейчас Тихановская находится с детьми в Литве, где она пользуется государственной защитой.

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