Торговые сети Израиля решили самовольно выйти из карантина

11 октября, 2020, 13:49

Израильская ассоциация торговых сетей, франшизных бутиков и точек общественного питания заявила, что все, входящие в ее состав, бизнесы откроются уже 18 октября 2020 года независимо от предписаний правительственной программы по выходу из "локдауна"

Об этом Ассоциация уведомила правительство официальным письмом после того, как ознакомилась с проектом программы, предусматривающей открытие торгово-развлекательных комплексов (ТРК), сетевых промтоварных магазинов (книжных, магазинов одежды и модных аксессуаров) и точек быстрого питания, передает Еспресо.TV со ссылкой на 9 канал телевидения Израиля.

В заявлении Ассоциации отмечается, что у 18 тыс. бизнесов, входящих в ее состав, нет возможности находиться в закрытом состоянии до 15 ноября, как это предусмотрено в программе МЗ, поэтому все они намерены восстановить работу во всех городах, кроме "красных", то есть уже со следующего воскресенья, 18 октября.

"Министерство здравоохранения до сих пор не усвоило то, что уже давно поняли во всем мире: по пути к победе над коронавирусом не следует убивать деловой сектор", - говорится в заявлении Ассоциации.

Перед этим Министерство здравоохранения Израиля направило в правительство программу выхода из "локдауна", состоящую из девяти этапов.

Первый этап предполагается начать 18 октября. Он стартует при условии, что количество новых случаев инфицирования в течение суток не превысит отметки в 2000.

Откроются детские сады и торговые точки, в которых будут обслуживать клиентов в режиме продаж на вынос. Будет открыт аэропорт имени Бен-Гуриона, разрешены демонстрации, встречи членов семей, не проживающих вместе, посещение морских пляжей.

Второй этап начнется 1 ноября (условие - не более 1000 новых случаев заражения вирусом в день). Ученики начальных классов вернутся к учебе. Откроются синагоги, медицинские учреждения.

Третий этап - с 15 ноября (не более 500 случаев новых заражений в день). Будет разрешена работа торговых точек с клиентами. Откроются торговые центры и рынки, тренажерные залы.

Четвертый этап - с 29 ноября (не более 250 новых случаев инфицирования). Откроются точки общественного питания, развлекательные учреждения.

Пятый этап, согласно программе министерства, начнется 13 декабря: откроются гостевые дома, гостиницы, бассейны.

Шестой этап начнется 27 декабря. Откроются музеи, культурные учреждения, возобновятся командные соревнования.

На седьмом этапе, с 10 января 2021 года восстановят обучение в средних, старших и выпускных классах.

На восьмом этапе, с 24 января 2021 года откроются игровые площадки и развлекательные центры.

На финальном, девятом этапе, с февраля 2021 года, будет разрешено посещение спортивных соревнований, баров и клубов.

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