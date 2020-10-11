Шевченко объяснил, почему поражение от Германии пошло сборной Украины в пользу
Об этом Шевченко заявил после поражения от Германии в 3-м туре Лиги наций, сообщает Украинская ассоциация футбола .
По словам Шевченко, украинские игроки должным образом отреагировали на поражение от Франции в товарищеском матче со счетом 1: 7.
"Прежде всего позитив я вижу в том, что на трибуны вернулись зрители. Также мне понравилась реакция ребят на разговор, который состоялся у нас после матча против Франции. Футболисты полностью выполнили установку на игру. Многие из них впервые вышли в официальном поединке на таком уровне и они проявили себя очень хорошо ", - сказал Шевченко.
Тренер добавил, что главной целью команды в Лиге наций является подготовка к следующему году, когда состоится Евро-2020 и матчи отбора к чемпионату мира.
"Если нам удастся удержаться в элитном дивизионе, это будет замечательный результат. В ситуации, в которой мы оказались - травмы, инфицирование коронавирусом, - эти потери очень влияют на качество нашей игры. Мы не имеем такого выбора игроков, как ведущие сборные Европы. Если у нас выпадает один-два исполнителя - это уже проблема. Но мы сознательно идем на риск, приглашаем молодых футболистов, создаем конкуренцию. Возможно, кто-то из них в ближайшем будущем пробьется в основной состав ", - отметил Шевченко.
- Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии .
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