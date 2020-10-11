"Нерушимое братство": завтра начинаются совместные военные учения России и Беларуси
Об этом сообщает белорусское Министерство обороны, передает Еспресо.TV.
Учения продлятся до 16 октября. В них примут участие контингенты государств - членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.
По данным Минобороны Беларуси, всего в учениях примут участие более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА.
Справка
Учения "Нерушимое братство" проводятся ежегодно начиная с 2012 года на территории одной из стран - участниц ОДКБ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана).
- Напомним, популярный белорусский и украинский рок-музыкант и певец, заслуженный артист Украины Сергей Михалок записал обращение к Светлане Тихановской по поводу ее предложения пригласить Владимира Путина быть посредником на переговорах власти и оппозиции Беларуси.
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